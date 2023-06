Rischio eruzione Vesuvio, al via la gara per il nuovo piano di esodo Il sindaco ha dato mandato al prof Cosenza. Simeone: "Finalmente Napoli avrà un piano serio!"

Il Comune di Napoli ha pubblicato la gara per la realizzazione dello studio del piano di esodo di Protezione Civile in caso di emergenza per rischio eruzione del Vesuvio. Il sindaco gaetano manfredi ha dato mandato al prof Cosenza e all'inge. Di pace responsabile della Protezione Civile di Napoli, per indire il bando e arrivare alla realizzazione di un piano di evacuazione completo per tutta la città ai piedi del vulcano.

"Abbiamo lavorato tanto per aumentare i fondi a disposizione della Protezione civile di Napoli, e siamo riusciti, partendo da zero euro degli anni scorsi a mettere in bilancio circa 300mila euro, che spero riescono a diventare 500mila con l'approvazione del maxi emendamento in Consiglio comunale. Vedremo cosa riusciremo a mettere insieme - spiega il consigliere Nino Simeone - Bene ha fatto il Sindaco a fare subito questa indizione di bando, perché Napoli non poteva non avere un piano di evacuazione "serio" - continua il presidente della Commisione infrastrutture - Occorrono studi specialistici su questa tematica". Parliamo di simulazioni di evacuazione di centinaia di migliaia di persone. Il servizio presuppone studi specialistici di carattere trasportistico ed una attività di comunicazione ed informazione per la cittadinanza coinvolta. Si tratta dei poco meno di 400.000 cittadini della zona occidentale indicata nella pianificazione come zona rossa. Attualmente non c'è NESSUN ALLARME. Adesso siamo al livello Giallo e cioè di semplice attenzione, ma abbiamo il dovere di farci trovare pronti e non possiamo confidare soltanto in San Gennaro" conclude Simeone.

Partito il sistema di informazione telefonico Sindacincontatto 2.0.

Intanto è partito da qualche settimana anche il nuovo servizio del Comune di Napoli Sindacincontatto 2.0.

Si tratta di un servizio telefonico gratuito voluto dall'Amministrazione comunale per consentire a tutti i cittadini di essere aggiornati su notizie di pubblica utilità relativamente a temi di emergenze di protezione civile, allerte meteo per fenomeni rilevanti, emergenze di traffico e viabilità, criticità metro linea 1 e funicolari, eventi rilevanti in città.

Sindacincontatto 2.0 è uno strumento che permette di raggiungere tutti i cittadini che vogliono aderire al servizio con una comunicazione simultanea, tempestiva e capillare per renderli più informati e più sicuri.

E' possibile iscriversi al servizio telefonico gratuito attraverso la compilazione di un semplice form di contatto sulla piattaforma www.napoli.sindacincontatto.it selezionando le aree tematiche per le quali si desidera ricevere gli aggiornamenti.

Le comunicazioni da parte del Comune di Napoli avvengono attraverso una semplice chiamata vocale che potrà raggiungere i cittadini su numeri di rete fissa o di rete mobile a seconda della preferenza espressa in fase di registrazione. In qualsiasi momento sarà possibile cancellare la propria iscrizione al servizio.