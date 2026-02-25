Verona-Napoli, arbitra Colombo. Il big match Roma-Juve a Sozza Al "Bentegodi" si gioca sabato alle 18

Sara' Simone Sozza ad arbitrare Roma-Juventus, big-match della 27esima giornata di Serie A in programma domenica 1 marzo alle 20.45. Insieme al fischietto della sezione di Seregno, ci saranno i guardalinee Costanzo e Lo Cicero, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Di Bello e Di Paolo. Il 27esimo turno sara' aperto da Parma-Cagliari, anticipo del venerdì (ore 20.45) che sara' diretto da Luca Massimi di Termoli. Tre le gare fissate per sabato: alle 15 Como-Lecce che e' stata affidata a Francesco Fourneau di Roma, alle 18 Verona-Napoli match per il quale e' stato designato Andrea Colombo di Como e alle 20.45 Inter-Genoa. La sfida tra la capolista di Chivu e il Grifone di De Rossi sara' arbitrata da Michael Fabbri di Ravenna.