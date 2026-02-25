Porta Capuana: sorpresi con la droga e arestati dalla polizia

La polizia ha arrestato un 26enne ed un 35enne, entrambi napoletani con precedenti, per concorso in detenzione illecita di sostanza stupefacente.
In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato i due che stavano cedendo qualcosa ad un giovane, in cambio di una banconota.
I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere hanno bloccato con non poche difficoltà i due, trovando il 35enne in possesso di un involucro di cocaina ed il 26enne in possesso di 445 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.