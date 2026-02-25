Napoli, sorpreso con la droga: la polizia arresta un 39enne Detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 39enne napolenno, con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della squadra mobile, nel transitare in via Doganella, hanno notato il predetto a bordo di uno scooter; in quei frangenti, l’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, si è rintanato all’interno di un garage nel tentativo di eludere il controllo.

Gli operatori lo hanno prontamente raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 12 involucri di cocaina del peso di circa 5 grammi e 125 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.