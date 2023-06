Monica, 26 anni: "Ecco come ho ripreso in mano la mia vita" La svolta al Pineta Grande Hospital di Napoli

Monica ha 26 anni e pesa 287 kg. Stanca di vedere il mondo da un telefono in un garage da cui non è potuta più uscire e spaventata di rivivere quanto accaduto al padre, deceduto circa cinque anni fa a causa di una grave obesità che rifiutò di curare, ha chiesto aiuto a Cristiano Giardiello e alla sua equipe di chirurgia bariatrica del Pineta Grande Hospital di Napoli.

È il 7 giugno quando Monica entra per la prima volta al Pineta Grande Hospital

“Monica dopo 16 giorni di ricovero, a seguito di una terapia medica importante sia per la valutazione che per la preparazione all’intervento chirurgico, ha perso molti liquidi, pari a 64 kg. In questo momento - dichiara Cristiano Giardiello, direttore del dipartimento di chirurgia generale e del centro per lo studio ed il trattamento dell’obesità (Obesity Center) del Pineta Grande Hospital - è stata trasferita in un istituto di riabilitazione, con un peso di 223.6 kg, al fine di avere una ripresa funzionale completa per prepararsi al meglio per l’intervento”.

Come sta, Monica?

“Mi sento già molto bene, sono stata accolta in un modo fantastico, mi sento un’altra persona. Non vedo l’ora di fare l’intervento e stare sempre meglio.”

Qual è il primo desiderio che realizzerà?

“Appena possibile per prima cosa andrò al mare, non lo vedo da sette anni.”

“L’obesità comporta seri rischi di salute e limita le relazioni e le capacità sociali - dichiara Vincenzo Schiavone, presidente del gruppo sanitario campano “La Nuova Domiziana - Pineta Grande” -. Abbiamo ritenuto opportuno far conoscere la storia di Monica affinché le tantissime persone che guardano il mondo attraverso lo schermo di un telefono possano trovare la forza e il coraggio di chiedere aiuto, consapevoli che ricominciare a vivere è possibile grazie ad un percorso multidisciplinare su misura messo a punto da un’equipe altamente specializzata in una struttura, il Pineta Grande Hospital, dotata di tutte le attrezzature e le più moderne tecnologie per il trattamento di pazienti obesi.”