Mare inquinato a Napoli, vietato fare i bagni a Marechiaro L'arpac ha evidenziato la presenza di enterococchi

È vietato fare il bagno sul Lungomare di Napoli. L'amministrazione comunale ha emanato una apposita ordinanza sindacale con la quale sancisce, momentaneamente, il divieto di balneazione nella fascia costiera di via Partenope. La decisione del Comune di Napoli è arrivata dopo i rilievi effettuati dall'Arpac – l'Agenzia regionale per la protezione ambientale – che hanno evidenziato un elevato inquinamento del mare.



L'amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza anche a non fare, per il momento, il bagno a Marechiaro. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale, infatti, dopo un prelievo di campioni dal mare a 250 metri dalla costa di Posillipo, ha rivelato una concentrazione di enterococchi intestinali superiore ai limiti consentiti.