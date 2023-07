Il capo del Dap incontra la delegazione dei garanti dei detenuti Si va verso l'assemblea nazionale che si terra a Napoli il 13 e 14 luglio

Giovanni Russo campano, originario di Marigliano in provincia di Napoli, a capo del Dap dallo scorso gennaio ha incontrato la delegazione dei garanti dei detenuti composta dal portavoce e garante del Lazio Stefano Anastasìa, dai garanti della Campania Samuele Ciambriello, di Roma Capitale Valentina Calderone e di San Gimignano Sofia Ciuffoletti.

Un incontro importante in vista dell'assemblea nazionale che si terra a Napoli il 13 e 14 luglio.

Sono stati discussi, si legge in una nota dei garanti, i temi più pressanti relativi alla tutela dei diritti e alla condizione di vita all'interno del sistema penitenziario. "L'occasione è stato un primo importante momento di confronto per l'individuazione dei temi più pressanti e urgenti che saranno approfonditi in successive interlocuzioni con il Dipartimento", viene sottolineato.

Giovanni Russo originario di Marigliano, Napoli, in magistratura dal 1985, ha iniziato la sua carriera come pretore di Castrovillari, Cosenza, per poi essere nominato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Dopo esperienze nella sezione dei reati finanziari, il neo designato alla guida del Dap ha lavorato a diverse indagini nella Dda partenopea. Studioso, esperto di informatica, Russo è stato anche consulente della commissione parlamentare antimafia. Magistrato di cassazione, nel 2009 approda come sostituto alla Procura nazionale antimafia dove, dal 2016, assume l’incarico di procuratore aggiunto e quindi reggente pro-tempore.