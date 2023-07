Napoli: al Vomero riattivata la fontana a colonna Ferma tre settimane per un lavoro che richiede al massimo un'ora

"La fontana a colonna, che alcuni anni addietro fu installata al Vomero nell'isola pedonale di via Scarlatti, all'incrocio con via Luca Giordano, e che da tre settimane non erogava più acqua, tra il disappunto di tante persone, anche turisti, che potevano dissetarsi con il prezioso liquido, erogato alla bisogna, da stamattina ha ripreso a funzionare ".

A dare la buona notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che anche in passato è più volte intervenuto per segnalare problemi alla suddetta fontana e che nei giorni scorsi aveva lanciato anche una petizione online per riattivarla, dopo che era stata disattivata a seguito delle perdite manifestatesi nell'attacco del rubinetto a pistone.

"Anche in questa occasione - sottolinea Capodanno - si è avuta l'ennesima testimonianza della malagestione della cosa pubblica, segnatamente del cosiddetto arredo urbano, da parte dell'amministrazione comunale partenopea e, in particolare, dell'azienda che gestisce il servizio in questione. Tre settimane d'interruzione per cambiare un rubinetto, operazione che al massimo richiede un'ora, è un tempo non solo eccessivo ma inaccettabile.

Stamattina - puntualizza Capodanno - per festeggiare l'inaspettato evento, che alcuni ritenevano alla stregua di una missione impossibile, dal momento che in città sono tantissime le fontane pubbliche da tempo ferme, come quella, solo per esemplificare e rimanendo sulla collina, posta in via Ruoppolo, nei pressi dei cancelli d'ingresso del parco Mascagna, si è formato un piccolo capannello di persone. Contenti anche i turisti e i proprietari degli amici a quattro zampe, che, in queste giornate di caldo canicolare, possono finalmente trovare refrigerio attingendo l'acqua che sgorga fresca dalla fontana in questione.

Con l'occasione Capodanno esprime l'auspico che, in tempi rapidi, vengano riattivate anche tutte le altre fontane ferme, presenti lungo le strade e le piazze del capoluogo partenopeo.