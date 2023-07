Napoli, domani apre lo spettacolare "tunnel con vista" sotto Piazza Municipio Il tunnel della Linea 1 della metro Uscita Porto sarà aperto a tutti

Sarà il sindaco Gaetano Manfredi ad inaugurare domani alle 11 l’uscita Porto della stazione Municipio (Linea 1). Il sottopasso, progettato da Alvaro Siza ed Eduardo Souto De Moura consentirà ai pedoni l’attraversamento sotterraneo della piazza, consentendo l’alleggerimento del traffico dei camminamenti in superficie. Un luogo spettacolare, il corridoio dell’archeologia, un chilometro dalla stazione marittima alla banchina dove approdano i treni a piazza Municipio: anche se la parte sui ritrovamenti archeologici non è ancora completamente visibile, è già un perorcorso emozionante, affiancato dai resti dell’antica murazione, ricoperto da passerelle e tapis roulant, sovrastato dai “tagli” nella copertura attraverso i quali gli utenti potranno ammirare guardando all'insù anche il belvedere di San martino.

Sarà aperto non solo agli utenti della metropolitana che accederanno alla stazione attraverso i tornelli e con il ticket ma anche agli utenti gratuitamente che potranno attraversarslo pr uscire su via Depretis. Entro la fine del mese, il sottopasso avrà poi altre due uscite: via San Giacomo e via Medina.

Il tunnel osserverà gli orari delle stazioni della metro: sarà aperto dalle 6,15 alle 22. All’interno, oltre ai 4 tapis roulant, ci saranno guardie giurate in attività su più turni e un desk provvisorio dall’ingresso del porto