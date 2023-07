Mare verdastro, melmoso, ricoperto di schiuma biancastra e rifiuti: è allarme La situazione è questa per quasi tutto il litorale napoletano

Tanti cittadini stanno continuando a inviare segnalazioni al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli riguardo l’emergenza mare a Napoli. Nelle ultime ore risulterebbero preoccupanti le situazioni al Molosiglio e al Borgo Marinari.

“Le segnalazioni che riceviamo si moltiplicano giorno dopo giorno e attendiamo i risultati delle analisi dell'Arpac.”- dichiara Borrelli- “Le aree in cui l'acqua appare più torbida, di color verdastro e sporca presentano diverse problematiche già durante il resto dell’anno e, ovviamente, nella stagione estiva queste crescono in maniera esponenziale.

Troppi rifiuti galleggiano sul nostro mare, troppi sversamenti abusivi sia da terra che da mare. Il nostro litorale deve essere difeso in ogni modo e con tutte le nostre forze.

Non bisogna ricordarsene solo durante la stagione estiva. L’inquinamento del mare è legato qui in gran parte all’inciviltà e agli sversamenti illeciti contro i quali si continua a fare davvero troppo poco. In ogni caso attendiamo il responso di Arpac che già abbiamo allertato.

Il mare non è soltanto una cartolina da mostrare ai turisti ma anche, soprattutto, una risorsa naturale preziosa e non tutelarlo vuol dire compromettere l’inerte ecosistema marino.”