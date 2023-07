Napoli, interi quartieri senza elettricità per ore: disagi per malati e anziani Il consigliere Simeone chiede chiarimenti al sindaco Manfredi

Negli ultimi giorni, in molte aree della città, dal quartiere Sanità, al Borgo Sant’Antonio Abate, a Piazza Mercato, coinvolgendo alcune zone del Centro Storico fino all’Area orientale, si sono verificati diversi blackout, della durata di svariate ore, che hanno causato enormi disagi per migliaia di cittadini, costretti, senza alcun preavviso, a restare senza energia elettrica proprio in questo periodo di elevate temperature.

A farsi portavoce dei disagi e delle preoccupazioni espresse in queste ore da molti cittadini è il consigliere Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture al Comune di Napoli che ha scritto al sindaco Gaetano Manfredi per chiedere chiarimenti in merito.

"Tale disservizio, che potrebbe, purtroppo, ripetersi in conseguenza del massiccio impiego di energia elettrica, dovuto probabilmente all’uso dei climatizzatori, genera molta preoccupazione - scrive Simeone - in particolar modo tra gli anziani, i soggetti fragili e le persone affette da patologie che rendono indispensabile l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali. Inoltre, i cittadini incontrano spesso difficoltà nel contattare direttamente gli operatori della Società, che gestisce l’erogazione del servizio elettrico, per segnalarne i guasti ma soprattutto per ottenere informazioni. Parliamo di centinaia di migliaia di cittadini coinvolti da questi disservizi".

"Sarebbe, pertanto, auspicabile riuscire ad attivare una linea telefonica di emergenza diretta, con operatori “in carne ed ossa”, che possano fornire assistenza in caso di oggettiva necessità. Considerato che recentemente sono stati eseguiti da Terna S.p.A. importanti lavori finalizzati al potenziamento della rete elettrica cittadina, che tra l’altro, hanno causato molti problemi di viabilità e, soprattutto, di vivibilità,chiedo di intervenire direttamente su tale questione, che potrebbe avere sviluppi pericolosi per la salute pubblica, e per il tramite degli Uffici competenti, di conoscere quali misure il Comune intenda adottare per scongiurare il verificarsi di ulteriori ed improvvisi blackout, nonché quali azioni siano previste per fornire assistenza e supporto alle migliaia di cittadini in difficoltà" conclude Simeone.