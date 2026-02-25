Torre Annunziata, Penniniello: al via il cantiere "Verde sociale e sicuro" L'annuncio del sindaco Corrado Cuccurullo

Sono partiti questa mattina i lavori di riqualificazione degli immobili all’interno del rione Penniniello. Il progetto, del valore complessivo di 4 milioni di euro, prevede la riqualificazione degli stabili, l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico. Tra le opere anche l’installazione di solare termico, nuovi infissi e cappotto termico.

"I lavori interesseranno otto isolati - spiega l’assessore ai lavori pubblici Daniele Carotenuto - si tratta di un progetto fermo da due anni e che abbiamo ripreso noi grazie al lavoro fatto in questi mesi per sbloccare l’iter e consentire l’avvio del cantiere".

"Quest’intervento è l’ennesima dimostrazione dell’attenzione dell’amministrazione al quartiere Penniniello – afferma il Sindaco Corrado Cuccurullo - un’attenzione che non termina con questo cantiere".

Nelle prossime settimane partirà all’interno dell’ex plesso scolastico il progetto “DesTENNazioni” e altri interventi sulla sede stradale saranno realizzati a breve.