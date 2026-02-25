A Bagnoli ancora proteste per i lavori: stop alla distribuzione idrica Rottura di una condotta: i residenti collegano l'episodio al passaggio dei camion

Mattinata di tensione a Bagnoli, dove attivisti della rete “No America’s Cup” e residenti del quartiere sono scesi in piazza per bloccare il transito dei camion diretti verso l’area della colmata. I manifestanti chiedono al Comune di fermare immediatamente i lavori, indicando lo stop ai cantieri come condizione imprescindibile per aprire un confronto nel consiglio monotematico previsto il 3 marzo proprio a Bagnoli.

“Le decisioni si prendono dopo l’ascolto dei cittadini e non prima. Qualsiasi passerella sul territorio senza blocco dei lavori non sarà accettata”, hanno gridato durante il presidio. Tra le richieste anche il blocco dei dragaggi. “No alla Coppa vuol dire sì alla spiaggia pubblica, al bosco, al mare disinquinato e accessibile a tutti, alla restituzione del territorio ai suoi abitanti”, hanno aggiunto.

Nel frattempo, nella stessa area si è verificata la rottura di una condotta idrica. Alcuni residenti collegano l’episodio al passaggio dei mezzi pesanti diretti al cantiere, anche se al momento non risultano conferme ufficiali in tal senso.

Sul fronte idrico, il Comune di Pozzuoli ha reso noto che oggi, 25 febbraio 2026, la ABC Napoli – che fornisce acqua potabile anche al territorio puteolano – ha comunicato per le vie brevi l’interruzione della fornitura, a causa di una perdita, anche al punto di prelievo che serve la parte bassa della città, da via Napoli a via Raimondo Annecchino. Non sono stati indicati, al momento, i tempi per il ripristino del servizio.