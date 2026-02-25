Piano di Sorrento, lavori fibra: cavi tranciati e città senza connessione Dichiarazione del sindaco Salvatore Cappiello

È successo di nuovo e in pochi giorni. Per la seconda volta, chi sulle nostre strade sta lavorando per la rete in fibra ottica ha tranciato dei cavi in via Gennaro Maresca, lasciandoci senza connessione.

"È inaccettabile! Abbiamo ordinato l’immediata sospensione di tutti i cantieri riguardanti la fibra ottica, eccetto ovviamente quello che si occupa della riparazione del guasto.

In corso sul territorio c’erano diversi interventi. In Via Petrulo, durante la chiusura degli scavi, il ripristino non è stato fatto a regola d’arte e, addirittura, senza le necessarie precauzioni per la sicurezza stradale".

A dichiararlo è il sindaco Salvatore Cappiello

"È bene precisare che i lavori e i cantieri non sono sotto la gestione del comune. Il comune è infatti parte lesa quanto ogni singolo cittadino. Ieri ho segnalato la situazione al prefetto di Napoli. Ma non mi fermo. Intendo dare mandato ai nostri legali per procedere contro le ditte responsabili. Chi viene a lavorare qui deve farlo con rispetto e professionalità. Chi sbaglia e isola una comunità deve risponderne nelle sedi opportune.

L’interruzione dei servizi di telefonia e connettività riguarda anche la sede del Comando di Polizia Municipale e delle strutture di Protezione civile e Centro Operativo Comunale. Parliamo di presidi strategici essenziali per la pubblica sicurezza e il coordinamento dei soccorsi.

Sui tempi di ripristino: chi ha rotto i cavi non è ancora in grado di fornire certezze ed auspica la risoluzione entro il pomeriggio. Tuttavia, non ho alcuna intenzione di comunicare orari a caso per poi essere smentito dai fatti. Sto facendo tutto il possibile per pretendere tempi rapidissimi".