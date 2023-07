Napoli, sottopasso al Porto inaugurato e chiuso. Ritardi burocratici Simeone: "Polemiche non servono, problema va risolto presto"

"Ho appreso con stupore la notizia della chiusura, anzi della non apertura al pubblico della nuova Galleria che collega la linea 1 della metropolitana con il Porto di Napoli. Da veloci indagini interne parrebbe trattarsi di un 'ritardo burocratico' da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza Ferroviaria (ANSFISA). Sembrerebbe che manchi all'appello una semplicissima "presa d'atto" sulle verifiche strutturali, effettuate sugli impianti di collegamento pedonali (tapis roulant) e sulle telecamere di sicurezza della galleria".

Così Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture e Mobilità del Consiglio comunale di Napoli. "Ovviamente - prosegue - ho già sollecitato riscontri ufficiali, con la consapevolezza che gli uffici comunali, coordinati dall'ottima ing.Riccio, abbiano fatto il loro dovere. Devo però constatare, ancora una volta, mio malgrado, che quando accadono degli imprevisti, ed in una città come la nostra sono dietro l'angolo, non ci sia da parte dei collaboratori del sindaco la stessa attenzione che c'è invece sulla gestione dall'ordinaria amministrazione".

"Siamo sempre qui - conclude Simeone - a metterci la faccia per tutelare il lavoro dell'Amministrazione e soprattutto il sindaco da attacchi politici, spesso strumentali. Ma questo lo chiarirò ai diretti interessati nelle sedi opportune. Adesso le polemiche servono a poco. Deve essere risolto tutto e velocemente nell'interesse esclusivo dei cittadini napoletani e dei turisti".