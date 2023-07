A fuoco la Venere degli stracci in piazza Municipio, Manfredi: la rifaremo Si pensa a un incendio doloso

A fuoco la Venere degli stracci di Pistoletto in piazza Municipio. Le fiamme sono divampate intorno alle 5.30 del mattino, per cause ancora da chiarire.Si pensa a un incendio doloso, sul posto i vigili del fuoco allertati da diversi cittadini. Un’alta colonna di fumo nero si è infatti alzata sulla città.

Della statua della 'Venere' restano solo pochissimi brandelli di tela di vetroresina. Per il resto, a salvarsi è stata solo la struttura metallica. Varie le ipotesi sulle cause dell'incendio anche se appare da escludere l'autocombustione visto che la struttura non conteneva nessun apparato elettrico.

Manfredi, sgomento ma Venere degli Stracci si rifarà

"Sgomento per un atto di grande violenza che lascia interdetti". Così il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi, al suo arrivo alla Venere degli Stracci di Pistoletto incendiata all'alba a Napoli . Ma il primo cittadino assicura: "la città non molla". E annuncia che, dopo aver sentito lo stesso Pistoletto, l'opera sarà rifatta, magari anche grazie all'aiuto di una raccolta fondi.

Manfredi: gara su social invitava a bruciare Venere degli Stracci

"Un coinvolgimento di minorenni? Si sta valutando, può essere. Mi hanno detto proprio dalla Fondazione Pistoletto che negli ultimi giorni c'era una specie di gara sui social di gente che invitava a bruciare la statua" .Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che stamattina si è recato nell'area dove la Venere degli Stracci di Pistoletto è stata incendiata. "Purtroppo viviamo in una società in cui questi atti di violenza gratuita sono all'ordine del giorno - ha sottolineato - Ho sentito il questore e sono pienamente impegnato. Siamo fiduciosi che si possa individuare il responsabile".

Venere, inquirenti confermano ipotesi dolosa

E' stato posto sotto sequestro lo spazio di piazza Municipio nel quale era stata allestita l'opera "Venere degli stracci" di Michelangelo Pistoletto, inaugurata lo scorso 28 giugno e incendiata oggi all'alba. Sull'accaduto sta indagando la Polizia. L'ipotesi maggiormente considerata al momento è che la natura dell'incendio sia dolosa. E' in corso l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella piazza per individuare gli eventuali autori.

Venere stracci: De Giovanni, infami! Spero in telecamere

"Esseri inutili, infami dannati delinquenti, palla al piede di una citta' che cerca con tutte le forze di essere la capitale che e'. Spero con tutto il cuore che esistano telecamere di sorveglianza, che vi prendano e che vi sbattano in galera . E che nessuno abbia niente da dire". Lo scrive sui social lo scrittore Maurizio De Giovanni, postando una foto della Venere degli stracci andata a fuoco alle 5.30 di questa mattina a Napoli. Sul rogo dell'opera di Michelangelo Pistoletto non ci sono ancora chiare cause, perche' i rilievi sono in corso.

Borrelli (Avs), il rogo della 'Venere' ci fa rabbia

Sul posto del rogo della 'Venere degli stracci' in piazza Municipio a Napoli si è recato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, chiamato da alcuni cittadini che hanno assistito inermi al rogo. Borrelli ha anche realizzato dal posto una diretta Fb.

"L'opera costituita in gran da parte di stracci, quindi materiale infiammabile - sottolinea Borrelli - era esposta agli agenti atmosferici e agli attacchi vandalici senza particolari misure di sicurezza in una piazza dove purtroppo soprattutto la notte avvengono continui atti di inciviltà e teppismo che noi denunciamo da tempo”. "In una città dove monumenti, opere d'arte ed edifici storici sono continuamente sotto attacco questa è l'ennesima vicenda che ci fa veramente rabbia. Non si sa la natura del rogo ma intanto ci addolora sapere che quest'opera è andata distrutta" , aggiunge Borrelli.

Maresca, gravissimo se doloso incendio della 'Venere'

"Se fosse confermata la natura dolosa sarebbe davvero un fatto gravissimo che ci riporta indietro di 20 anni, ai periodi bui di questa città in mano a criminali e gang giovanili assolutamente fuori controllo". Così il consigliere comunale di Napolie magistrato, Catello Maresca, in merito all'incendio della 'Venere degli stracci' "Auspichiamo un rapido intervento delle forze dell'ordine e della magistratura che identifichi i responsabili. Ma detto questo, è purtroppo necessario rimarcare che sul fronte della sicurezza la città di Napoli è un fallimento totale. Non ci sono i benchè minimi controlli, non sono state istallate telecamere, ne' individuati presidi di polizia fissi o mobili nei punti strategici della città. È dal primo intervento in consiglio comunale che auspichiamo un piano speciale per Napoli. Il periodo del negazionismo a tutti i costi è finito. Dobbiamo prendere coscienza della gravità della situazione ed intervenire subito. Ma ci vuole competenza e serve strategia, tutte cose che fino ad oggi sono mancate. Napoli oggi è ferita al cuore e bisogna intervenire subito".

Assessore De Iesu: fatto grave, di sicuro un atto vandalico

Un fatto "gravissimo e sicuramente un atto vandalico". Così Antonio De Iesu, assessore alla sicurezza del Comune di Napoli, commentando l'incendio dell'opera "Venere degli stracci" di Michelangelo Pistoletto avvenuto all'alba in piazza Municipio. "Sono in stretto contatto con il questore - aggiunge De Iesu - la scientifica ha operato, stanno visionando le telecamere e ci auguriamo di avere qualche elemento. Ma il fatto grave, al di là delle indagini che saranno fatte, è che questa città ancora non dimostra la maturità che invece imporrebbe una città europea. In questa città sta dominando la degenerazione connessa a questa devianza, al disagio giovanile. È un tema non facile da affrontare".

Venere degli stracci: assessore al Turismo, grande dolore

"E' un grande dolore quanto accaduto. Ho visto in questi giorni, in queste settimane, tanti turisti fermarsi ad ammirare ed incuriosirsi per questa opera originale veramente attraente. Ho visto fotografare, farsi fotografare, al pari di tanti cittadini napoletani". Lo ha detto l'assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, che al pari di altri assessori della Giunta stamattina si è recata lì dove è stata incendiata la Venere degli Stracci. "Napoli è forte e sa reagire anche a momenti come questo che colpisce l'arte e anche un po' il turismo - ha concluso - tuttavia questo è un momento di sconcerto e di dolore".