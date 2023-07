Il 60% dei napoletani dedica almeno tre ore al giorno alle passeggiate col cane L’indagine dell’Osservatorio Quattrozampeinfiera 2023 sulle abitudini dei possessori di animali da c

Un risultato indubbiamente interessante è quello annunciato dall'Osservatorio Quattrozampeinfiera 2023 sull'abitudine dei napoletani che, nel 60% dei casi dedicano almeno tre ore al giorno alle passeggiate col proprio cane a conferma della responsabilità e dell'amore che i proprietari dimostrano nei confronti dei loro amici a quattro zampe.

I risultati dell'indagine, basati su un campione di 9mila intervistati di Napoli, ha rivelato un dato significativo: la maggioranza dei napoletani dedica dedica del tempo alle passeggiate con il proprio cane. Inoltre solo il 20% degli intervistati pratica sport con il proprio cane e circa il’80% di loro preferisce la corsa, seguito dalla Dog Agility, Disc Dog e bike Jouring.

“Le passeggiate giornaliere rappresentano un momento fondamentale per il cane, fornendo opportunità di esplorazione, socializzazione e movimento. Investire del tempo anche condividendo attività sportive, oltre a mantenersi in forma, consentono di affinare il feeling col proprio cane - spiega Alessandra Aspesi responsabile comunicazione e marketing - Quattrozampeinfiera 2023 riconosce e promuove in ogni tappa l'importanza di stile di vita attivo e salutare per i cani, offrendo loro le opportunità necessarie per mantenere un buon equilibrio emotivo e fisico”.