Sciopero trasporti 13-15 luglio, treni e aerei a rischio: la tempesta perfetta Ecco quali sono i voli e i treni garantiti da Napoli

Si fermeranno sia in cielo che in terra i trasporti in Italia dal 13 al 15 luglio, a causa dello sciopero indetto dai sindacati di categoria. Treni e aerei a rischio, nel pieno del periodo festivo tra partenze e arrivi di milioni di turisti. Malgrado i tentativi di mediazione del Ministero dei Trasporti la protesta resta confermata.

Vediamo allora tutte le informazioni utili per chi deve spostarsi

Giovedì 13 luglio a incrociare le braccia sarà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato uno stop di 24 ore fin alle 2 di venerdì 14 luglio.

Sabato 15 luglio sarà, invece, una giornata da bollino nero per il trasporto aereo. A scioperare sarà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore: dalle 10 alle 18. Sono quindi a rischio tutti i servizi aeroportuali.

Lo sciopero dei treni del 13 luglio 2023

Domani giovedì 13 luglio lo sciopero riguarda Trenitalia, Italo e Trenord. Trenitalia avvisa i viaggiatori che "i treni possono subire variazioni o cancellazioni. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione" e invita i passeggeri "a informarsi prima di recarsi in stazione". Si possono chiedere informazioni anche al call center 800 89 20 21.

Quali sono i servizi essenziali garantiti? Sono garantiti i collegamenti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Anche i collegamenti effettuati da Italo possono subire variazioni ed è stata resa nota la lista dei treni garantiti.

Lo sciopero degli aerei del 15 luglio 2023

Il 15 luglio 2023 sciopera il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore: dalle 10 alle 18. I sindacati di categoria denunciano che il loro contratto è scaduto da sei anni, chiedendone quindi l'immediato rinnovo.

Incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair. La protesta è stata proclamata da Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. E sempre sabato sciopero dalle 10 alle 18 di piloti e assistenti di volo di Vueling.



Quali sono i voli granatiti da Napoli per lo sciopero del 15 luglio

A Napoli incrocia le braccia anche il personale Enav (torre di controllo) di Capodichino, protesta indetta dalle organizzazioni sindacali UGL-TA e UNICA, l'Enac (Ente nazionale aviazione civile) ha reso noto l'elenco dei voli da assistere in partenza da Napoli in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso A) tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Questi i voli:

Easyjet 4115 Napoli-Olbia

Easyjet 4116 Olbia-Napoli

Volotea 1436 Napol-Lampedusa

Volotea 1673 Pantelleria-Napoli

Ryanair 9413 Napoli-Trapani

Ryanair 4654 Napoli-Cagliari

Ryanair 9414 Trapani-Napoli

Ryanair 1660 Napoli-Alghero

Ryanair 1661 Alghero-Napoli

Fly Dubai 1682 Napoli-Dubai

C) Tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo