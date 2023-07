Caro affitti universitari a Napoli, nell'ex palazzo dell'Inps 500 posti letto La prima Student Housing di Napoli sarà inaugurata nel 2025. Aperto il cantiere

La prima Student Housing di Napoli sarà inaugurata nel 2025. In tempi i caro affitti che costringono gli studenti a pagare cifre altissime per una stanza in centro arriva una prima risposta grazie a un progetto gestito da Campus X, operatore italiano nel settore della ricettività universitaria. L'inaugurazione è prevista per maggio 2025. Si tratta della prima iniziativa di rigenerazione del Fondo iGeneration, gestito da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat Euramerica) e partecipato da CDP Real Asset SGR, Fondazione CON IL SUD e altri investitori istituzionali, per un investimento di circa 40 milioni di euro.

L'ex palazzo dell'Inps di via Galileo Ferraris si sviluppa su oltre 15mila metri quadrati, a pochi passi dalla Stazione Centrale di piazza Garibaldi, sarà completamente ristrutturato, riqualificato e trasformato in Student Housing. Ci saranno oltre 353 camere, per circa 500 posti letto, con modalità ostello e hotel, dedicati in particolare agli studenti fuorisede. Ma anche ristoranti e locali per lo studio e l'intrattenimento. La struttura, inoltre, sarà dotata di spazi comuni a servizio della residenzialità degli utenti nonché di spazi direzionali, riservati alle attività di coworking strutturato.



Il progetto è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa organizzata dal Comune di Napoli, alla presenza di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Matteo Lorito, Rettore Università Federico II, Giancarlo Scotti, Ad di CDP Real Asset SGR (Gruppo CDP), Stefano Consiglio, presidente Fondazione Con il Sud, Domenico Bilotta, direttore generale di Investire SGR (Gruppo Banca Finnat Euramerica), ed Ernesto Albanese, presidente di Campus X.



Si tratta del primo intervento al Sud sul fronte dello student housing, all'insegna delle le “3 ESSE” dell’abitare sociale: social, student e senior housing. Al contempo è un importante progetto di rigenerazione urbana che restituisce alla città di Napoli un immobile dismesso da tempo il che avrà ottime ricadute e un forte impatto sociale sul territorio.