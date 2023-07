Molo Beverello, code al sole per i turisti. La protesta del regista Vanzina Borrelli (AVS):Ignorata nostra proposta di riaprire i moli inutilizzati a Mergellina per gli Aliscaf

"Sono al porto di Napoli. Temperatura 46 gradi e guardate qui che casino di gente che c'è per imbarcarsi. Mi verrebbe voglia di prendere un bel treno e tornare a Roma. Mamma mia: 46 gradi. Come dicono a Napoli: ‘E chest'è!' Buona giornata a tutti!".

Sono queste le parole ironiche di Enrico Vanzina, 74 anni, postate con un video su Instagram che stamane era al Molo Beverello per andare a Ischia.

“Anche il regista Vanzina è stato vittima della cattiva gestione alle partenze del Beverello. La situazione al Molo Beverello è infatti a dir poco critica e peggiora di giorno in giorno. Turisti costretti a lunghe attese a temperature proibitive, aliscafi e biglietterie prese d’assalto. Tutto intorno il caos e la ricerca disperata di un riparo dall’afa -Così il deputato Francesco Emilio Borrelli (AVS) - Nonostante le mie pressanti richieste per rendere operativi i pontili dati in gestione e Snav e Alilauro a Mergellina che attualmente sono praticamente inutilizzati si continua a utilizzare solo quelli del Beverello dove tra l'altro gli imbarchi sono al sole senza nessuna pensilina. Ci sono solo dei tendoni per aspettare nella calca che inizino gli imbarchi. Si pensa a incassare tanti soldi senza tenere in alcun conto dei turisti che tra l'altro pagano i biglietti e non meritano di essere trattati come avviene.

Chiedo al Presidente dell'Autorità Portuale e al comune di Napoli di convocare un tavolo urgente con gli armatori. Queste brutte figure, questo servizio scadente, questa immagine che viene data del nostro territorio è inaccettabile e vanno trovate delle soluzioni. I passeggeri non sono merce da scaricare senza alcun rispetto e attenzione. Il passaparola di chi viene a passare le vacanze da noi rischia di essere molto negativo e compromettere il futuro. Come se non bastasse, il fenomeno da me denunciato nei giorni scorsi sulle enormi chiazze verdi presenti dal Beverello fino al Borgo Marinari ha avuto una ulteriore evoluzione in negativo visto che il colore è diventato marrone e a questo si sono aggiunte delle scie di schiuma e un odore nauseabondo. Immancabili i rifiuti gettati a mare dagli incivili di turno che si sono arenati su questa enorme chiazza maleodorante a far bella mostra di sé. Trovo assurdo che nonostante ” conclude il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha effettuato un sopralluogo sull’area e da mesi sta combattendo con le compagnie di navigazione del golfo per riattivare gli scali di Mergellina.