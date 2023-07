Napoli, vandalizzata la targa del sindaco anticamorra Marcello la Torre Acampora (Pd): Scempio di criminali"

"A poca distanza dal Palazzo di Giustizia di Napoli, è stata vilmente imbrattata la targa nella piazza che ricorda Marcello Torre, il sindaco gentile che nella sua Pagani, ostacolò a prezzo della vita la camorra di Raffaele Cutolo. Mi sono immediatamente attivato perché si ponga rimedio a questo scempio da parte di criminali, ho sentito telefonicamente e ringrazio l'assessore all'urbanistica e vicesindaco Laura Lieto per la disponibilità a intervenire in tempi rapidi. E' necessario restituire subito il giusto decoro a un simbolo di legalità, in memoria di un grande uomo delle istituzioni". Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Napoli.

"Questa risposta rappresenta un piccolo e doveroso segno per ricordare ai vandali che l'esempio di questi martiri va ricordato e difeso sempre, per rendere la politica, la società e la nostra città una luogo migliore - sottolinea Acampora - la parte giusta va difesa partecipando, spendendosi nelle piccole e grandi battaglie della politica, e denunciando senza sconti tutti quei gesti che vorrebbero scoraggiarci. Sia chiaro che questi atti infami non faranno che rilanciare la memoria e l'impegno nel nome delle vittime innocenti della criminalità organizzata. Ed è tanto più importante ricordarlo a loro e a noi stessi in una giornata come questa, nel ricordo di un altro eroe dello Stato come Paolo Borsellino".