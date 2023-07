Fa troppo caldo in fabbrica, operai Stellantis mandati a casa Accade nello stabilimento di Pomigliano d'Arco

In fabbrica fa troppo caldo e gli operai vengono mandati a casa. Accade alla Stellantis di Pomigliano che ha messo in libertà i lavoratori del reparto Panda, che già due giorni fa si erano fermati spontaneamente per il gran caldo impossibile lo svolgimento delle attività lavorative.

Ieri mattina tutto sembrava "in regola", con gli operai che hanno lavorato in condizioni climatiche ottimali. Tutto è cambiato nel pomeriggio quando, nel reparto Panda, le temperature sono risalite, suggerendo all'azienda di mandare tutti a casa dalle ore 16.

Lunedì, a seguito del primo stop, l'azienda aveva incontrato i rappresentanti sindacali per definire un piano per questi giorni di gran caldo. Agli operai è stata assicurata l'accensione degli impianti di raffreddamento per 24 ore al giorno, ma anche la distribuzione di bottiglie di acqua, e sconti sulle bevande energetiche da acquistare ai distributori.