Nuovo Procuratore a Napoli, si va verso il rinvio a settembre Slitta la nomina del nuovo capo degli inquirenti, Gratteri resta il favorito

Tutto rinviato a settembre. Slitta la tanto attesa nomina di Nicola Gratteri come nuovo procuratore di Napoli. La pratica, votata all’inizio del mese da parte della Commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura, era attesa in Plenum prima della pausa estiva. Sul motivo dello slittamento non ci sono comunicazioni ufficiali da Palazzo dei Marescialli. Al momento restano vive anche le altre candidature: Gimmi Amato, attuale procuratore a Bologna Francesco Curcio, procuratore a Potenza Aldo Policastro, procuratore a Benevento e Rosa Volpe, già procuratore aggiunto a Napoli.