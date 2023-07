Discarica a Piazza Cavour: "ingaggiano" senzatetto per sversare i rifiuti La denuncia di Borrelli (AVS): "Sfruttano disperati e creano degrado. Stiamo procedendo a denunce"

L’area antistante la stazione metro di Piazza Cavour a Napoli è da anni utilizzata come una discarica a cielo aperto. Rifiuti di ogni sorta invadano strada, marciapiedi ed aiuole dando non proprio il migliore dei benvenuti ai tantissimi turisti che affollano il centro storico.

La situazione si è aggravata da quando- come hanno segnalato dei cittadini al deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli il quale ha documentato ciò che avviene riscontrando la denuncia dei segnalanti- dei senzatetto sono stati “ingaggiati” da diversi gestori di attività commerciali e privati cittadini per gettare senza sosta rifiuti in maniera illecita ed indiscriminata.

“Una vergogna assoluta tutto ciò. Abbiamo preparato una denuncia contro alcuni commercianti e cittadini che, per non fare la differenziata o rispettare le regole di conferimento, pagano 4 spicci a dei poveri disperati per buttare loro la spazzatura per strada, i cartoni e le cassette e hanno trasformato un angolo della piazza in un letamaio.”- dichiarano Borrelli e il consigliere municipale di Europa Verde Carlo Restaino – “In questo modo, quando interviene la Polizia Ambientale, a prendere le multe e le sanzioni sono questi disperati e non i veri artefici del degrado che non solo non rispettano le regole ma per non pagare conseguenze delle loro azioni utilizzano soggetti che anche se sanzionati non pagheranno mai le multe.”