Bacoli, l'home page del Comune è a luci rosse: l'assessora al Turismo è da sogno Forse uno scherzo di un dipendente o la manina maligna di un hacker: sta facendo il giro del web

La pagina su Facebook c'è e sarebbe quella ufficiale. Ma sui contenuti il Comune di Bacoli, inteso come amministrazione, deve lavorare molto sulla sicurezza interna e sulle credenziali fornite a qualche dipendente burlone, anche troppo.

Sta facendo il giro del web l'hackerata home page dell'amministrazione comunale, che come immagine del profilo prospetta una bellissima cinesina, in atteggiamenti succinti, ammiccanti, volto noto dell'equivalente dei filmetti della commedia all'italiana degli anni '80. Un hard ma non troppo. Ci sono le foto, ci sono gli spezzoni dei film, insomma: la produzione del Sol Nascente in questo versante è molto prolifica. Come prolifici sono i commenti degli utenti, prima abituati alla frequentazione della pagina per tenersi aggiornati sugli appuntamenti pubblici e ora, più stuzzicati, per vedere i volti "del nuovo vice sindaco", "dell'assessora al turismo". Sono tutti da ridere, da leggere.

La storia va avanti da ore. Non si sa se il buontempone che ha hackerato la pagina poi rimetterà tutte le cose a posto. Certo, l'amministrazione comunale dovrebbe risolvere le distrazioni agostane e riaggiornare la homepage, riportandola a quel grigiore, meno ammiccante, ma più consono alla vita pubblica di un Comune.