Sciame sismico nei Campi Flegrei, Anas controlla ponti e viadotti verifiche dei tecnici specializzati: nessun danno

In seguito alle scosse di terremoto che hanno interessato la provincia di Napoli, Anas ha attivato i protocolli previsti per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione in caso di sisma. In particolare, i tecnici Anas specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti, hanno provveduto ad eseguire specifici controlli e verifiche tecniche sulle opere della strada statale 7 IV "Domitiana" e sulla SS686 'Di Quarto', in prossimità dell'epicentro dello sciame sismico.

Le attività al momento non hanno evidenziato danni strutturali o necessità di limitare la circolazione.

