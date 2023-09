Visciano: al via la II edizione del Premio Giornalistico "Carpine Visciano" Gli elaborati dovranno pervenire entro il 18 settembre all'indirizzo pec proloco.visciano@pec.it



Ritorna a Visciano il premio giornalistico "Carpine Visciano". Dopo il successo dello scorso anno l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Sabatino Trinchese in sinergia con la ProLoco cittadina presieduta da Claudio Napolitano rinnova l'appuntamento con la carta stampata, il web e la televisione per premiare l'impegno sociale di quanti dedicano il loro tempo a garantire un'informazione libera che dia voce agli ultimi, agli invisibili.

Destinatari del progetto sono i professionisti della comunicazione, regolarmente iscritti all’albo dei giornalisti che, nel periodo compreso tra il primo gennaio e l'11 settembre 2023, hanno realizzato articoli (cartacei o per il web) e/o servizi televisivi/radio facendosi promotori di una comunicazione sociale ispirata ai temi di inclusione e di integrazione contro ogni forma di discriminazione.

Il bando, che gode del patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e dell'Ordine dei Giornalisti della Campania guidato da Ottavio Lucarelli, è infatti diviso in due sezioni: carta stampata/web e radio e televisione.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 18 settembre all'indirizzo pec proloco.visciano@pec.it

Due i premi in palio, ciascuno del valore di cinquecento euro.

"Un appuntamento che si rinnova nel segno dei valori dell'integrazione e della denuncia sociale - spiega il sindaco Sabatino Trinchese - ben consapevoli della missione a cui sono chiamati i professionisti della comunicazione, diamo voce agli ultimi, agli invisibili, alle storie dimenticate per tenere alta l'attenzione sui temi di attualità".

"Un nuovo impegno che è anche l'occasione per ricordare il messaggio di Padre Arturo D'Onofrio in chiave moderna mediante i potenti mezzi dell'informazione - aggiunge il presidente della Pro Loco Claudio Napolitano - saranno tre giorni, dal 28 al 30 settembre, di alti contenuti culturali con testimonianze dirette di storie vere".

Ecco il link per il bando

https://www.premiocarpine.it/