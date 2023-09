Caivano, Patriciello: "Porno pericoloso per i bambini, chiamerò le pornostar" Il parroco del Parco Verde: "Ho parlato con ministra Roccella per portare avanti questa lotta"

Il giorno della marcia al Parco Verde per le cuginette stuprate dal branco, Don Patriciello lo aveva anticipato: "La pornografia è accessibile ai bambini e fa molti danni nelle menti dei giovani. Bisogna agire subito". In quella occasione il parroco aveva già annunciato di essere pronto a una nuova battaglia anche chiamando a Caivano Rocco Siffredi e le pornostare che intenderanno aderire: "I siti porno devono essere inaccessibili per i minori".

Oggi Don M aurizio. al Consiglio comunale di Napoli per un incontro della commissione anticamorra della Campania, è tornato sul tema: "Il discorso della pericolosità della droga venduta al Parco Verde va fatto anche sulle bambine stuprate. Perché dobbiamo pensare che abbiamo toccato in questi anni anche il punto del dramma della pornografia, alla quale i bambini possono accedere ad ogni ora del giorno e della notte, senza che nessuno li controlli".

Il parroco del Parco Verde sottolinea quanto la pornografia online "viene vista dai bambini senza discernimento e che tanto male fa a questi bambini. Oggi dobbiamo anche ragionare che chi produce la pornografia sono gli adulti, chi consuma la pornografia sono gli adulti e chi ha fatto la pornografia sono gli adulti. Chi sono le vittime? I bambini. E allora tutti dovremmo dire che la colpa è anche nostra e facciamo qualche cosa per andare incontro a questi bambini. Ho parlato di questo con il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, di portare avanti questa battaglia, lei sa che io sono accanto a lei e se devo chiedere anche alle pornostar e ai pornostar di venirci incontro, lo faccio. Siamo per l'amore di questi bambini e dobbiamo usare tutto".