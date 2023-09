Sciopero trasporti a Napoli, adesione al 3%, disagi ridotti "Nessun effetto sulla gomma" dice l'Eav

Stop di un'ora su una tratta delle linee flegree, ripercussioni anche se tutto sommato contenute sulle altre linee su ferro mentre non risultano problemi legati al servizio su gomma. Sono gli effetti sulle linee gestite dall'Ente Autonomo Volturno dello sciopero nazionale di 24 ore indetto oggi dalla Confail per rivendicare la "mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita, la sicurezza sul lavoro, l'orario, l'organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione". Stando a ciò che fa sapere Eav, ad aderire all'astensione sono stati "circa 40 dipendenti, pari a circa il 3 per cento della forza lavoro".

"Nessun effetto sulla gomma - spiegano ancora dall'azienda - scarse ripercussioni sulla regolarità del servizio sul ferro. Si segnala l'interruzione della circolazione di un'ora nel tratto Fuorigrotta-Torregaveta per lo sciopero dell'addetto al passaggio a livello di Agnano".