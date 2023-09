Match serali e concerti a Napoli, chi organizza paga anche i vigili urbani Il sindaco Manfredi annuncia l'arrivo del nuovo regolamento

Gli organizzatori dei concerti di Liberato in piazza del Plebiscito si faranno carico anche dei costi della polizia municipale. In totale 12400 euro, questa la cifra che l’assessore alla Polizia municipale, Antonio De Iesu ha comunicato durante la conferenza dei servizi. Ma su quale capitolo vanno versati questi soldi? Per questo è in arrivo un apposito regolamento comunale.

Nei prossimi giorni la giunta del Comune di Napoli approverà il regolamento che obbligherà i privati che realizzano eventi e manifestazioni in città a farsi carico del costo dei servizi della polizia municipale.

Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine di un'iniziativa a Palazzo San Giacomo. Non solo concerti in piazza ma anche i match serali del Calcio Napoli saranno soggetti llo stesso regolamento.

La stesura nasce dalla necessità di applicare una norma dello Stato in vigore dal 2017. "Stiamo limando il testo - ha affermato Manfredi - e stiamo anche vedendo i regolamenti in vigore in altre città, come Milano e Roma, e ci stiamo confrontando anche in sede Anci affinchè il provvedimento sia in linea con quello che si fa in altre città così da avere delle regole che siano omogenee. Nel giro di qualche giorno lo porteremo in giunta per l'approvazione".