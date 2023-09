Napoli, san Gennaro ha compiuto il miracolo: alle 10.02 il sangue si è sciolto Il prodigio è buon segno per Napoli

Si è ripetuto il 'miracolo' di San Gennaro. Alle ore 10.02 di oggi martedì 19 settembre il sangue si è sciolto. Pronunciando le parole "il segno del sangue ancora una volta, il sangue si è completamente sciolto" l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha annunciato ai fedeli riuniti nel Duomo l'avvenuta liquefazione del sangue del Santo Patrono. Un prodigio attesissimo dai fedeli di tutto il mondo. "il sangue di Gennaro è un segno del sangue di Signore nostro Gesù versato per noi e per tutti - ha detto monsignor Battaglia -. La liquefazione del nostro Santo credo sia la semplice fotografia di ciò che avviene nella nostra città , ogni volta che viene versato il sangue dei deboli e poveri, ogni volta che una persona viene ferita, umiliata e non rispettata come persona, viene ferita l'immagine di Dio. Ogni volta che commettiamo peccato viene ferita l'immagine di nostro Dio. A volte, credo che questa reliquia sia il simbolo di questa ferita sempre aperta nella nostra città e nel mondo. Il vero miracolo avverrà quando la giustizia bacerà la pace, quando il bene vincerà sul male. Quando sarà luce contro il buio".

In mattinata la Cattedrale si è riempita, tutti i posti a sedere sono stati occupati e i fedeli si sono sistemati in piedi nelle navate laterali della chiesa e sul sagrato della cattedrale di Napoli. Tra i partecipanti qualcuno ha urlato "Viva San Gennaro". Poi alle 10.02 l'annuncio dell'avvenuto miracolo del Santo dell'avvenuta liquefazione. Le parole dell'arcivescovo sono state accolte con un lungo applauso. Il ripetersi del 'miracolo' è letto dai fedeli come segno di buon auspicio per Napoli e la Campania. Avviene tre volte l'anno: il 19 settembre, giorno di San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio, e il 16 dicembre. Dopo la santa messa e il canto delle parenti nella cappella. Alle nove in punto è stata celebrata la Passione di San Gennaro. Un rito antichissimo che segue la tradizione ultracentenaria. Alle 10.06 è iniziata la santa messa. Presente il governatore De Luca, il sindaco Manfredi, l'assessore Armato, il già sindaco De Magistris.