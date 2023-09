Nuova scossa forte nei Campi Flegrei, sindaco di Pozzuoli: Mantenere la calma Avvertita distintamente alle 11.01, la scossa di magnitudo 3

Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa avvertita molto forte tra Napoli e Pozzuoli. Il terremoto, di magnitudo 3, è stato localizzato alle 11.01 nell’area dei Campi Flegrei, a una profondità di 1,4 chilometri. La scossa è stata distintamente avvertita tra Pozzuoli e l’area Ovest di Napoli.

In tanti hanno riferito sui social di aver avvertito la scossa in maniera molto forte, dal momento che l'evento sismico è stato molto superficiale. Al terremoto delle 11.01 hanno fatto seguito altre sei scosse, tutte a una profondità molto esigua.

"Abbiamo tutti avvertito la scossa delle 11:02 di magnitudo, 3.0. Invito tutti alla calma, in particolare per quanto riguarda le scuole". Lo afferma il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, dopo la scossa di terremoto che ha portato istituti a far uscire gli allievi in cortile. "E' in corso - spiega il sindaco - una sequenza di eventi sismici, a bassissima magnitudo (inferiore a 1.0): i dirigenti scolastici, gli operatori e gli insegnanti sono preparati a gestire la situazione, chiedo quindi ai genitori di mantenere la calma perché i bambini e i ragazzi sono al sicuro. Vi aggiorneremo appena l'Osservatorio ci fornirà nuove informazioni".