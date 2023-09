Napoli, 21enne morta dopo intervento al seno: l'Asl chiude la clinica Alessia Neboso di san Pietro a Patierno è morta dopo 7 giorni

L'Asl Napoli 1 Centro ha disposto la sospensione dell'attività della clinica privata nella quale è stata operata Alessia Neboso, 21enne napoletana morta pochi giorni dopo essere stata sottoposta a un intervento di mastoplastica al seno. Il personale dell'Asl, su indicazione del direttore generale Ciro Verdoliva, ha effettuato nella giornata di ieri un sopralluogo ispettivo urgente all'interno della clinica, a seguito della quale è stata decisa la sospensione di tutte le attività della stessa.

La giovane, originaria di San Pietro a Patierno, quartiere alla periferia di Napoli, ha accusato un malore dopo la mastoplastica additiva eseguita a Napoli ed è deceduta in una casa di cura di Acerra, una settimana dopo l'intervento.

La 21enne si era sottoposta a un intervento per aumentare il volume del seno ma dopo circa sette giorni ha iniziato ad avvertire un generale malessere, con febbre alta e disturbi gastrointestinali. Trasportata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, è deceduta poco dopo. Sulla salma è stata disposta l'autopsia per far luce sulle cause del decesso