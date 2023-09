Napoli-Udinese, aumenta costo dei biglietti. Simeone: Società riveda decisione Per la partita di mercoledi corse straordinarie della metro Linea 2

"Finalmente: per la partita Napoli-Udinese di mercoledì 27 settembre, è stato ampliato il numero dei biglietti per lo Stadio disponibili per i tifosi diversamente abili. Saranno circa 300 tagliandi a loro riservati, oltre ad altri 300 circa per i loro accompagnatori. Un altro "piccolo" risultato ottenuto, ma non basta". Così Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della Prima Commissione Consiliare.

"Infatti, dopo il grande lavoro svolto per consentire ad un maggiore numero di tifosi portatori di handicap la possibilità di assistere alle partite dagli spalti dello stadio Maradona, lascia davvero molta amarezza la decisione della SSC Napoli di aumentare il costo di questi biglietti. Ciò significa che molte persone, di conseguenza, potrebbero non avere la possibilità economica di acquistarli e, quindi, potrebbe essere loro negata un'importante occasione di integrazione. Mi auguro che la Società riveda tale decisione, per rendere lo Stadio un luogo realmente aperto a tutti". ConcludeSimeone

Napoli - Udinese: Corse straordinarie per la metro linea 2

Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Serie A tra Napoli e Udinese, in programma mercoledì 27 settembre alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Regionale di Trenitalia (gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di NAPOLI, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. In totale saranno sette le corse supplementari in partenza dalla stazione di NAPOLI Campi Flegrei per un totale di 4mila posti, di cui cinque in direzione NAPOLI San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli. FS fa sapere che è preferibile "acquistare in anticipo il biglietto del treno per evitare code o attese prolungate allo sportello". Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con le forze dell'ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di NAPOLI Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell'evento. Nelle stazioni di NAPOLI piazza Garibaldi e NAPOLI Campi Flegrei saranno previsti presidi di assistenza alla clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 21:30 e non si effettuerà servizio viaggiatori.