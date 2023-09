Caivano, avviati i lavori di bonifica del centro Delphinia Ciciliano: lo Stato restituisce il territorio alla collettività

I lavori sono cominciati alle 9 di questa mattina, come annunciato dal governo Meloni nella zona di Parco Verde sarà effettuata una bonifica massiva del centro sportivo Delphinia, teatro degli stupri ai danni delle due cuginette di Caivano, di 10 e 12 anni. Impegnati gli specialisti del genio dell'Esercito Italiano, che stanno lavorando anche nel teatro Caivano Arte.

"Abbiamo iniziato da qui perché si deve dare un segnale importante di ripristino di quella che è stata una importantissima realtà per il territorio di Caivano - ha commentato il commissario Ciciliano ai microfoni di Agorà, Rai3-, che con il passare del tempo poi è diventato quello che penso abbiate già in qualche maniera dimostrato con le vostre immagini. Lo Stato qualche volta si è un po' allentato ma è sempre stato presente e adesso riprende in mano il proprio territorio e quindi ovviamente restituisce, nel più breve tempo possibile, alla collettività una un manufatto rimesso a nuovo".