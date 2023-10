Napoli: ritardi e soppressioni delle corse della Circum, lunedi' di proteste Ancora un inizio settimana difficile per i pendolari

Questa mattina l'Eav che gestisce i trasporti su rotaia tra Napoli e provincia ha comunicato diverse soppressioni di corse. Un altro inizio di settimana tra disagi e polemiche per la Circumvesuviana, e stavolta non c'entra il maltempo.

"Causa ritardo del treno 4083 delle ore 8:14 da Napoli per Poggiomarino, il treno 4089 delle ore 8:50 da Napoli per Poggiomarino e il treno 4106 delle ore 10:42 da Poggiomarino per Napoli oggi sono soppressi", si legge in una nota. Non sono mancati anche i ritardi delle corse: 20 minuti per il treno delle 7:02 da Napoli per Poggiomarino; 20 minuti per quello delle 7:09 da Napoli per Torre Annunziata; 15 per le corse delle 7:38 da Napoli per Poggiomarino e delle 7:48 da Napoli per San Giorgio via Centro direzionale; 30 minuti per il treno delle 8:14 da Napoli per Poggiomarino.