Campi Flegrei, notizia allerta arancione genera panico. I sindaci: no allarmismi Numerose telefonate e preoccupazione, ma i sindaci frenano: siamo ancora in allerta gialla

"La commissione Grandi Rischi ha confermato il livello di allerta gialla rispetto al rischio vulcanico e ha opportunamente ritenuto di potenziare i sistemi di monitoraggio al fine di garantire la sicurezza della popolazione".

È quanto scrivono, in una nota congiunta, il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi e i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, ricordando "a tutti di dare molta attenzione ai termini usati per la comunicazione, tenendo conto degli effetti sulla popolazione e sull'economia dei Campi Flegrei". "Sappiamo di dover convivere con il fenomeno vulcanico e con quello bradisismico, anche nelle fasi difficili come quella attuale. L'attenzione del governo e delle strutture operative centrali - aggiungono - ci rasserena e sappiamo di dover essere consapevoli e continuare ad occuparci del nostro territorio come stiamo facendo incessantemente. Prendiamo spunto dalle osservazioni della commissione per richiedere con forza l'attivazione delle iniziative previste dal governo nel decreto legge e integrate dagli emendamenti richiesti dai Comuni flegrei". "Se ognuno si comporta in maniera consapevole, anche tutelando le singole responsabilità, riusciremo a superare le difficoltà - concludono - e approderemo a una nuova forma di gestione del territorio maggiormente resiliente".

SINDACO POZZUOLI: DIFFICOLTÀ A GESTIRE POPOLAZIONE

"Al di là delle preoccupazioni della popolazione, questo comporterebbe per i nostri territori una particolare difficoltà nella gestione". Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli (Napoli) Luigi Manzoni parlando, nel corso di un'audizione nella commissione Ambiente della Camera sul rischio bradisismo nei Campi Flegrei, dell'annuncio dato dal ministro della Protezione civile Nello Musumeci di un possibile passaggio al livello di allerta arancione. "Poco fa è stata avvertita una scossa... Io capisco le difficoltà dei territori confinanti, ma torno a ripetere che il problema ce l'ho io a casa. Quando ci sono le scosse, sono i miei uomini e le mie forze dell'ordine a scendere sul territorio", ha riferito ancora il primo cittadino, parlando di "difficoltà che risultano principalmente nella gestione della popolazione". Manzoni ha anche affrontato il tema del tunnel Tangenziale-Porto di Pozzuoli, evidenziando che l'opera è "un'arteria fondamentale per Pozzuoli e per tutti i Campi Flegrei e un'importantissima via di fuga. È finito da sei anni, ma occorrerebbero risorse aggiuntive per aprirlo in sicurezza e io non ho le risorse economiche per poter gestire quel tunnel, che costa circa 600-700mila euro l'anno, una cifra importantissima per un bilancio comunale". Da qui la proposta di affidarne la gestione alla Tangenziale.

SINDACO BACOLI:"SI PENSI A RISTORI, SE GENTE NON SCAPPA PER BRADISISMO SARÀ PER CRISI"

"Lo stato di allerta arancione significa evacuazione spontanea e chiusura dei Campi Flegrei agli afflussi esterni, quindi a turisti e quant'altro. Già soltanto la diffusione di queste notizie creerà ulteriore panico". Lo afferma il sindaco di Bacoli (Napoli) Josi Gerardo Della Ragione parlando, nel corso di un'audizione della commissione Ambiente della Camera, dell'annuncio del ministro della Protezione civile Nello Musumeci di un possibile passaggio al livello di allerta arancione. Per Della Ragione "è evidente che in una realtà a forte vocazione turistica si debba anche cominciare a pensare a un sostegno all'economia del settore turistico del nostro territorio, penso agli alberghi, alle attività ricettive. Sarà abnorme - sottolinea - l'onta che la nostra comunità riceverà e, se la gente non scapperà per il bradisismo, fuggirà per la crisi economica e sociale che se ne potrà determinare a causa dell'impossibilità di far giungere i turisti nel nostro territorio o, come sta già accadendo, dalla notizia che si possa passare al livello arancione".

Borrelli: se situazione si è aggravata il decreto è superato

"Fino a qualche giorno fa ci pervenivano solo rassicurazioni sulla situazione del rischio vulcanico nei Campi Flegrei. Adesso il ministro Musumeci ipotizza dopo l'ultima relazione della commissione Grandi Rischi di passare ad allerta arancione. Una novità preoccupante per il territorio che di fatto porta al superamento del decreto". Lo affermano i deputati Angelo Bonelli e Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi Sinistra (Avs), che proprio qualche giorno fa ha riunito amministratori ed esperti in parlamento per discutere e confrontarsi sulla legge in itinere. "Chiediamo inoltre - proseguono - che il ministro incontri urgentemente i sindaci della potenziale zona arancione che, come tutti i cittadini dei Campi Flegrei, hanno appreso da un post sui social dell'aggravamento del rischio. Il territorio è giustamente angosciato e ha bisogno di avere informazioni chiare e precise".