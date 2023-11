Unesco, il Ministro Sangiuliano: "Napoli è una capitale culturale globale" Al via Conferenza Unesco Cultural Heritage in the 21st Century

"Napoli è per la sua storia e identità una capitale culturale globale, ce lo dicono le pietre che ci parlano quotidianamente. Oggi consacriamo questo ruolo della città e non era scontato che questo momento avvenisse qui a Napoli, abbiamo lavorato affinché si facesse qui questo importante simposio internazionale". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, arrivando a Palazzo Reale a Napoli per aprire i lavori della Conferenza Unesco Cultural Heritage in the 21st Century. Il ministro ha spiegato che obiettivo della Conferenza "è definire un'agenda comune su grandi temi che riguardano la tutela del patrimonio artistico culturale perché il patrimonio credo sia cresciuto nel cuore e nella mente dei cittadini a qualsiasi latitudine. Vogliamo definire - ha aggiunto - un'agenda comune su temi importanti: i cambiamenti climatici che esercitano effetti negativi sul patrimonio artistico culturale; il sovraffollamento di alcune località e in determinati periodi dell'anno; il traffico internazionale illecito di opere che vengono trafugate su cui l'Italia e la Grecia sono particolarmente sensibili perché siamo i primi danneggiati".

La Conferenza Unesco definirà la carta 'Lo spirito di Napoli'

"La priorità è la definizione di un'importante carta che si chiamerà 'Lo spirito di Napoli' in cui vogliamo affrontare grandi questioni: il rapporto tra beni materiali e immateriali, i cambiamenti climatici che è un tema rilevante perchè impatta negativamente anche sui beni culturali, sui monumenti, e su cui dovremo definire una strategia comune, la lotta al traffico illecito dei beni culturali che colpisce significativamente l'Italia e la Grecia", ha detto ancora il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine dell'apertura dei lavori della Conferenza Unesco Cultural Heritage in the 21st Century.