EAV: Adesione altissima dei lavoratori allo sciopero USB di 4 ore Ad incrociare le braccia oltre il 70% del personale treni e capostazione.

Adesione molto alta dei lavoratori EAV allo sciopero aziendale. Ad incrociare le braccia oltre il 70% del personale treni e capostazione. Ferma la circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea e Cumana. In Circumvesuviana si registrano forti ritardi ed innumerevoli soppressioni di treni. Disagi anche nel trasporto di superficie.

"La forte adesione dei lavoratori allo sciopero evidenzia le giuste rivendicazioni alla base della vertenza" spiegano Marco Sansone e Adolfo Vallini del Coordinamento Regionale USB Trasporti Campania "Ad infiammare ancora di più gli animi degli operatori il comportamento anticostituzionale assunto dal ministro dei trasporti, Matteo Salvini, nei confronti degli autoferrotranvieri che senza alcuna motivazione ha precettato lo sciopero nazionale di 24 ore previsto per oggi. Sono mesi che denunciamo invano la scarsa attenzione dell''EAV in tema efficienza, efficacia e sicurezza del servizio. I lavoratori stanno protestando contro la malagestione del personale, del servizio e dei fondi pubblici, ma anche per migliorare le condizioni economiche, operative e di sicurezza. Riteniamo non più rinviabile un cambio di passo al vertice della società EAV, a cominciare dal direttore al personale responsabile di intrattenere pessime relazioni sindacali".