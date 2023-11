Topi in classe ad Afragola, sindaco ordina la derattizzazione Dopo denuncia genitori. Il sindaco: "Li ringrazio"

Non ero a conoscenza della gravità della situazione: mi era stato comunicato che c'era il problema e io ho disposto immediatamente la derattizzazione e la sanificazione ma non mi era stata specificata l'entità, e soprattutto non mi era stato comunicato che i topi c'erano ancora". Lo sottolinea il sindaco di Afragola (Napoli) in relazione alla persistente presenza di topi in una scuola della città, denunciata nei giorni scorsi, anche da alcune mamme dei piccoli alunni.

Dopo il primo intervento disposto qualche giorno fa se ne è reso necessario un secondo, che ha comportato la chiusura dell'istituto per un giorno, e ora sembra che la situazione si sia normalizzata. Nei giorni scorsi una delle mamme dei bimbi che frequentano l'istituto aveva pubblicato un post sul suo profilo social per sottolineare i pericoli a cui era esposto il figlio.

"Sono giorni che non mando mio figlio a scuola - dice la donna - hanno fatto una prima derattizzazione la settimana scorsa catturando alcuni topi, ma un operaio della ditta che è intervenuta ci disse fuori scuola che la situazione era abbastanza seria e che ce ne erano altri. Nonostante ciò la scuola inviò una circolare dichiarando che i bambini potevano rientrare regolarmente in classe".

"La collaborazione tra cittadini e istituzioni è fondamentale e in questo caso è stata il mezzo per risolvere il problema - dichiara il sindaco - . Sono certo che risolto il problema i piccoli potranno rientrare a scuola in sicurezza e che i genitori potranno stare tranquilli - conclude Pannone - l'importante è che nessun bambino abbia avuto problemi".