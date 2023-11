Rifiuti, la protesta per la quarta linea ad Acerra: De Luca incontra il Vescovo Parte operazione trasparenza sul termovalorizzatore nasce un comitato di saggi con

Si è svolto questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, un incontro tra il vescovo di Acerra monsignor Giuseppe Di Donna e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Al centro dell'incontro vi è stata una valutazione attenta sulla situazione ambientale del territorio di Acerra, e sulle problematiche relative al termovalorizzatore. Il presidente De Luca, si legge in una nota, ha comunicato che la Regione avvierà da subito un'operazione trasparenza, a cominciare dai dati sanitari reali relativi al territorio in questione. La tutela della salute, e la più completa e trasparente informazione ai cittadini sono un punto di partenza irrinunciabile. A tal fine sarà avviato un aggiornamento tempestivo e continuo, anche con l'impegno di autorità scientifiche e sanitarie nazionali, dei dati epidemiologici rilevati sul territorio.

In questo contesto la Regione sospenderà ogni decisione relativa al termovalorizzatore e all'ipotesi di quarta linea avviando una ricognizione dettagliata e attualizzata sui programmi di smaltimento dei rifiuti. "E' evidente a tutti che ogni impianto di trattamento, a cominciare dal termovalorizzatore, richiede un necessario programma di manutenzione. Sarebbe irresponsabile trovarsi con impianti bloccati e montagne di rifiuti per strada, senza aver fatto un'azione di prevenzione. Non si può neanche immaginare di far precipitare la regione in una nuova emergenza rifiuti. Ma questo non può e non deve significare incremento dei quantitativi di rifiuti lavorati negli impianti. Siamo ad fronte a un problema che chiama alla responsabilità tutte le istituzioni e tutti i cittadini. Occorre verificare in dettaglio, prima di procedere, quanto questo problema possa essere risolto da un incremento - sempre auspicabile - della raccolta differenziata, e dalla progressiva entrata in funzione degli impianti di compostaggio in via di realizzazione", si sottolinea nella nota. Il presidente ha comunicato che "sarà dato orientamento agli uffici regionali di non autorizzare l'installazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti in un'area nella quale insiste già una grande quantità di tali impianti, tenendo, conto dei parametri già approvati dalla Regione per la classificazione delle aree sature. Sarà promossa anche un'azione di controllo sugli impianti già esistenti, per verificare che siano rispettate le norne di tutela ambientale. Si è deciso, infine, di dare vita a un comitato di saggi, con rappresentanze territoriali, scientifiche, di personalità terze, con cui verificare, in un clima di totale trasparenza e collaborazione, tutti i programmi e le decisioni da porre in essere in futuro".