Sorrento, a Paola Cortellesi il primo posto del "Biglietto d'Oro 2023" Il sindaco Massimo Coppola premia l'attrice e regista di "C'è ancora domani" campione al botteghino

"C'è ancora domani" di Paola Cortellesi si è aggiudicato il primo posto nella classifica del Biglietto d'Oro che premia la pellicola campione al botteghino. A consegnare il riconoscimento all'attrice e regista è stato il sindaco Massimo Coppola nel corso di una cerimonia che si è tenuta ieri sera all'Hilton Sorrento Palace, nell'ambito delle 46me Giornate Professionali di Cinema.

"Un'edizione da record - ha sottolineato il primo cittadino - soprattutto in termini di partecipazione di pubblico, che ha affollato le tante anteprime dedicate alla città. Un successo anche gli incontri promossi per gli studenti delle scuole. Un grande evento, insomma, che rende sempre più saldo il legame tra Sorrento ed il cinema. Per il prossimo anno, insieme ai vertici dell'Anec, siamo già al lavoro per offrire contenuti sempre più qualificati per una manifestazione prestigiosa, non solo a livello nazionale, come le Giornate di Cinema".

Le Giornate di Cinema 2023 si sono rivelate un successo straordinario oltre che per le presenze di artisti e operatori anche per la partecipazione del pubblico."Tra anteprime e incontri, anche con gli studenti, abbiamo consegnato alla città un ulteriore grande evento - ha evidenziato il Sindaco - con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il cinema e la nostra città e rendere Sorrento sempre più capitale e set cinematografico internazionale".

Tutto ciò tenendo presente la rinascita del Teatro Tasso (prossimo a riaprire i battenti dopo il restyling) con la direzione artistica di Massimiliano Gallo che, tra le tante iniziative in cantiere, ha annunciato anche l'intento di far rinascere gli "Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento" che hanno scritto pagine memorabili nella storia artistico-culturale della città e che rientrano nella nuova filosofia di città attrattore artistico-culturale disegnata dal sindaco in questi anni.