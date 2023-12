Napoli, slitta l'inaugurazione dei mercatini di Natale In vigore il senso unico pedonale a San Gregorio Armeno: non manca qualche malumore

Slitta l’inaugurazione dei mercatini di Natale a Napoli: a causa del maltempo, infatti, è stata rinviata l’apertura delle strutture in Piazza Dante. Anche i gazebo non sono stati ancora montati del tutto.

Intanto è entrato in vigore il senso unico pedonale a San Gregorio Armeno: non sono mancati i malumori, specialmente da parte dei residenti, per il percorso a salire. Il Comune ha sottolineato che il provvedimento è necessario per scongiurare il caos.