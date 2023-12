San Carlo escluso nel dossier Unesco: la regione incalza L'ente di palazzo Santa Lucia rilancia la posizione espressa dal governatore Vincenzo De Luca

"In relazione al dossier presentato dal ministero della cultura per l'inserimento del canto lirico nel patrimonio mondiale Unesco", nella scheda "(pubblicata sul sito del Mic) - come nell'intero dossier - non figura il Teatro San Carlo di Napoli.

Vengono citate altre Fondazioni liriche, enti e associazioni italiane". Così in una nota della Regione Campania che rilancia la posizione espressa ieri dal governatore Vincenzo De Luca che aveva lamentato il mancato inserimento del Teatro San Carlo nel dossier Unesco, suscitando la reazione del sottosegretario Mazzi, mentre sulla vicenda è intervenuto oggi il ministro Sangiuliano.