Anziana precipita da finestra del quarto piano, salvata dal 118 di Pozzuoli

Il 'miracolo di Natale'. Lo definisce così l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che racconta su Facebook l'incredibile storia accaduta questa mattina.

"Alle 7.15 il 118 di Pozzuoli viene allertato per 'paziente defenestrato' a via Vitaliano Brancati a Monteruscello", una frazione del comune di Pozzuoli. "In pochissimi minuti automedica e ambulanza sono sul posto e iniziano le manovre salvavita sulla donna precipitata, per motivi ancora da chiarire, dal quarto piano di una palazzina popolare - racconta NtI - Una volta stabilizzata l'anziana donna (circa 70 anni) viene trasportata al Red Point del Santa Maria delle grazie di Pozzuoli, viva!".

Quasi un miracolo, chiosa l'associazione precisando che "si attendono i risvolti clinici, dal momento che la donna versa comunque in gravi condizioni". Le Forze dell'ordine, intanto, indagano sulla vita privata della donna per comprendere l'intera dinamica dell'accaduto. E' stato sentito il marito, presente nell'appartamento al momento dell'accaduto.