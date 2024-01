Caivano, dalle 31 assunzioni in Comune al consiglio dei bambini. "Lo Stato c'è" Oggi il vertice con i ministri Piantedosi e Zangrillo: ecco cosa è emerso

Dalle assunzioni di 31 dipendenti comunali al tavolo per le imprese, dal Consiglio dei Bambini alla ristrutturazione del Castello. Sono alcuni degli interventi previsti per la comunità di Caivano, il cui programma, già avviato nelle scorse settimane, è stato presentato oggi dai Ministri per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Un intervento profondo e innovativo - condiviso fra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione, Fabio Ciciliano, e la Commissione Straordinaria guidata da Filippo Dispenza - con un obiettivo ambizioso: riconsegnare a chi ama e vive questi luoghi in modo onesto e costruttivo una pubblica amministrazione efficace ed efficiente, presidio di legalità e trasparenza, che possa agire positivamente sul contesto economico-sociale di questo territorio.

In particolare il progetto del Dipartimento della funzione pubblica, finanziato con 4,35 milioni di euro, si articola in varie azioni, a partire dal reclutamento di 16 funzionari tra tecnici, educatori e assistenti sociali e di 15 vigili urbani; le assunzioni, ha garantito Zangrillo, saranno effettuate entro la fine del mese di febbraio. Per i neoassunti è stato predisposto, in collaborazione con Formez Pa, un progetto di formazione suddiviso in tre parti: cinque giorni presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica con attività di team building e corsi mirati a fornire strumenti per la gestione delle risorse, l'interazione e la realizzazione di valore in contesti pubblici; circa 155 ore di laboratori specialistici su temi trasversali, nonché follow up a sei mesi dall'assunzione per l'approfondimento di specifici argomenti.

Previste anche azioni per il miglioramento delle performance organizzative, tra cui la predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), e per il supporto alla digitalizzazione e ai servizi alle imprese, tra cui gli Sportelli unici per le attività produttive e l'edilizia SUAP e SUE, e la costituzione di un Tavolo per il rilancio economico, la cui prima riunione si terrà il 31 gennaio e vedrà coinvolti Camera di Commercio, Associazioni di categoria e altri soggetti istituzionali come il Consorzio Asi e le strutture ZES. Sono inoltre in programma anche attività di supporto alla progettazione di interventi da finanziare attraverso i Fondi comunitari e la realizzazione di progetti di innovazione sociale rivolti ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione. Tra questi ultimi c'è la costituzione del Consiglio delle bambine e dei bambini, per rendere protagonisti della crescita del loro territorio gli alunni delle quarte e quinte elementari delle quattro scuole primarie di Caivano.

Una bozza di Regolamento che istituisce il Consiglio, il cui insediamento è previsto in occasione della Giornata mondiale della Felicità del 20 marzo, è già stata sottoposta alla consultazione dei Dirigenti Scolastici. Sono poi in corso interlocuzioni con associazioni del terzo settore per l'avvio di progetti in tema di partecipazione e animazione territoriale, contrasto alla povertà educativa e ai fenomeni di emarginazione sociale. Previsto infine il recupero del Castello che, una volta ristrutturato, potrebbe essere utilizzato per ospitare gli uffici comunali, tra cui la sala del Consiglio e della Giunta comunale.