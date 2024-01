Università Federico II, via alla nuova edizione di "Agritech Academy" Il percorso di alta formazione in collaborazione con imprese e Cnr: ecco come candidarsi

Al via la nuova edizione dell’Agritech Academy, il percorso di alta formazione promosso dall'Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con le Imprese e i Centri di Ricerca del Centro Nazionale per le Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech.

È online il bando per i 40 posti disponibili dedicati a laureati triennali e magistrali in vari ambiti disciplinari per formare elevate professionalità connesse alla trasformazione tecnologica e digitale del settore primario agricolo, in una ottica di sostenibilità ambientale.

Sei le aree tematiche principali su cui verterà la formazione, dal monitoraggio remoto mediante sensori su piattaforme satellitari e droni, all’agronomia di precisione in pieno campo, passando per l’arboricoltura di precisione, la difesa delle colture, le colture protette e la zootecnia di precisione.

“Alla luce del successo della prima edizione dell’Academy si replica con un nuovo bando – dichiara il Rettore della Federico II Matteo Lorito -. Alcuni studenti che hanno partecipato al percorso formativo dello scorso anno sono già impegnati ad utilizzare le conoscenze e le competenze acquisiste, dal momento che l’attenzione degli stakeholder verso questa iniziativa è ulteriormente incrementata. La domanda di questo tipo di figura specializzata è in crescente aumento”.

A caratterizzare il percorso è una forte integrazione tra formazione in presenza e didattica esperienziale, oltre ad interventi seminariali e testimonianze dal mondo delle imprese. Il corso, in lingua italiana e dalla durata di 7 mesi, prevede un impegno di 360 ore suddivise, infatti, tra lezione in aula nella sede dell’Academy nel Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio, esperienze formative presso le aziende partner e la realizzazione di project work.

“Dopo la prima edizione ci siamo resi conto di quanto la trasformazione digitale nel settore agricolo sia in atto e quanto sia fondamentale il contributo dell'Agritech Academy nella formazione degli specialisti di domani che avranno il compito di promuovere le tecnologie per un futuro sostenibile dell’agricoltura" evidenzia il Direttore del Dipartimento di Agraria della Federico II e Direttore scientifico della Fondazione Agritech Danilo Ercolini. "Questa seconda edizione del nostro percorso di alta formazione rappresenta un passo avanti nella creazione di una comunità di professionisti in grado di guidare il settore verso una nuova era", ha aggiunto.

“La prima edizione dell'Academy è stato un grande successo: 35 allievi hanno completato il percorso formativo entrando a contatto con importanti aziende del settore Agritech. Con questa seconda edizione, l'Academy amplierà la propria offerta formativa con una rete di imprese più estesa nel settore tecnologie digitali applicate all’agricoltura”, conclude il coordinatore dell'Agritech Academy Giovanni Chirico.

A tenere le lezioni saranno docenti provenienti da Atenei di tutta Italia oltre che tecnici e manager delle imprese di punta del settore delle tecnologie avanzate applicate all'agricoltura.

È possibile presentare le candidature fino alle ore 14 del 19 febbraio 2024 compilando il form: https://www.agritechacademy.unina.it/agritech-academy-application-2024/.