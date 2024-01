Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Renato Rocco 71 anni, è considerato il decano dei cronisti napoletani

Giornalismo in lutto per l'improvvisa scomparsa di Renato Rocco, 71 anni, decano dei cronisti napoletani. E' stato stroncato da un infarto mentre si trovava in casa con i figli, Edoardo ed Antonio, che hanno perso la loro mamma, Alessandra Origo, anche lei giornalista, il 3 novembre scorso. Una grave perdita per i giornalisti e la città di Napoli.



"La scomparsa di Renato è stato un fulmine a ciel sereno - dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli - che nessuno si aspettava. Davvero un grande dolore ha colpito la comunità dei giornalisti napoletani e l'intera città. Il suo carattere mite e il suo sorriso gentile e gioviale resteranno impressi nella memoria di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo".