Spari contro i bus Anm, presi gli autori: il ringraziamento di Manfredi I mezzi erano stati crivellati di colpi: denunciati due napoletani a bordo di una Fiat Punto

Autobus crivellati di "pallini" nella notte tra il 23 e il 24 gennaio: fermati e denunciati due sospetti. Nella notte, la Polizia di Stato ha fermato un'autovettura Fiat Punto, con targa polacca, con 2 soggetti a bordo, ritenuti responsabili di oltre 10 danneggiamenti ai danni di autobus adibiti al trasporto pubblico. Le indagini partite dopo il danneggiamento degli autobus Anm hanno consentito al personale della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli di individuare la vettura che ieri sera è stata rintracciata dai poliziotti in via Salvator Rosa con a bordo i due individui.

Secondo quanto si apprende, seguito del controllo esperito all'interno del veicolo, è stata rinvenuta l'arma utilizzata per i raid, una pistola softair munita di caricatore rifornito di 3 pallini di 6 millimetri, un barattolo con circa 900 pallini dello stesso calibro, 7 bombolette di anidride carbonica per consentire il funzionamento dell'arma, uno sfollagente telescopico in acciaio e 2 proiettili a salve. Nel prosieguo delle attività, ed in particolare a seguito della perquisizione personale a carico del conducente, è stato trovato un coltello a farfalla, nascosto all'interno di un marsupio.

Preso atto del quadro ricostruito, un 28enne e un 34enne, entrambi napoletani, sono stati denunciati a piede libero per i reati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti, in quanto ritenuti responsabili di ben oltre 10 episodi di danneggiamento perpetrati ai danni di autobus e di un tram, per "gioco".

Il ringraziamento del sindaco Manfredi alle forze dell'ordine

"Un sentito ringraziamento alle forze di polizia che, nell'arco di poche ore, sono riuscite ad individuare e fermare i responsabili degli atti vandalici compiuti nei confronti dei mezzi Anm. Episodi di una gravità assoluta sui quali sono stato costantemente in contatto con Questore e Prefetto sin dal primo momento. Siamo vicini ai lavoratori di Anm e tuteliamo i diritti loro e degli utenti. La Napoli delle regole e del vivere civile non arretra dinanzi ad atti illegali di nessun tipo. La riunione di ieri al Viminale conferma la stretta collaborazione istituzionale sul tema sicurezza: abbiamo chiesto e ottenuto più agenti in strada e nuove modalità operative di controllo. A noi il compito di intensificare il lavoro sul territorio per educare le giovani generazioni e valorizzare la rete dell'associazionismo". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.