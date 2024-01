Sanità: Ricci (Cgil):"Riaprire pronto soccorso a Boscotrecase" Questa mattina il presidio al fianco dei comitati e dei cittadini

“I cittadini non vanno abbandonati. C’è la sensazione, in questo territorio, di una totale disattenzione da parte della politica e delle istituzioni. È un dovere civico e morale stare qui insieme al Comitato, sposare in pieno questa battaglia per il diritto alla salute, in difesa di un’area che esprime 200mila abitanti ai quali non possono essere tolti i servizi essenziali. La salute e il lavoro vanno tutelati sempre ed in ogni modo. Continueremo ad esserci, ad esprimere sostegno e a costruire iniziative per difendere questo presidio e garantire una struttura di pronto soccorso per i cittadini del territorio”. E’ quanto ha affermato il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, incontrando i responsabili del comitato “Ce avite accise ‘a salute” costituito per la riapertura del pronto soccorso all’Ospedale di Boscotrecase.